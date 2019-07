Der Belgier Wout van Aert hat die zehnte Etappe der Tour de France gewonnen.

Er setzte sich im Massensprint gegen den Italiener Elia Viviani und den Australier Caleb Ewan durch. Das gelbe Trikot des Spitzenreiters trägt weiter der Franzose Julian Alaphilippe. Die 217 Kilometer lange Etappe führte von Saint-Flour nach Albi.



Morgen gibt es für die Fahrer einen Ruhetag. Am Mittwoch steht dann eine Flachetappe an, die nach 167 Kilometern in Toulouse endet. Am Donnerstag erreicht die Tour dann die Pyrenäen.