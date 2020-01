"Tour Down Under"-Radrennen

Der deutsche Radprofi Simon Geschke hat die Tour Down Under mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung beendet.

Gesamtsieger wurde der Australier Richie Porte, der die Rundfahrt bereits vor drei Jahren gewonnen hatte. Auf Rang zwei folgte der Italiener Diego Ulissi. Porte sicherte sich den Gesamtsieg dank des zweiten Platzes auf der Schlussetappe über 151,5 Kilometer mit Ziel in Willunga Hill. Die letzte Etappe gewann der Brite Matthew Holmes in 3:24,54 Stunden. Geschke wurde in dem Rennen Siebter.