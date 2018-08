Tour-Sieger in Bochum Kontakte zahlen sich aus

Genau eine Woche ist es her, dass Geraint Thomas aus Wales die Tour de France gewonnen hat. Heute war er beim "Sparkassen-Giro" in Bochum am Start. Es komme weniger auf finanzielle Möglichkeiten an, solche Fahrer zu holen, sagte Rennveranstalter Ernst Claußmeyer im dlf. Die persönlichen Kontakte spielen eine größere Rolle."

Ernst Claußmeyer im Gespräch mit Matthias Friebe