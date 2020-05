Bundeswirtschaftsminister Altmaier fordert eindeutige Standards zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus an allen Urlaubsorten.

Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er sei optimistisch, dass die Deutschen ihre Sommerferien nicht ausschließlich im Inland verbringen müssten. Dazu müsse es überall klare Hygienekonzepte und Abstandsregelungen geben. Handtuch an Handtuch am Strand oder große Feiern auf engstem Raum werde es in diesem Jahr wohl nicht geben können, meinte Altmaier.