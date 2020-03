Das Auswärtige Amt hat wegen der Corona-Pandemie eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen.

Das teilte Außenminister Maas in Berlin mit. In einer Mitteilung des Auswärtiges Amtes wird die Maßnahme damit begründet, dass mit starken und weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und mit weltweiten Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen sei. "Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch."



Bisher hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten. Maas erklärte zudem, dass die Bundesregierung 50 Millionen Euro bereitstelle, damit tausende Deutsche, die wegen Reisebeschränkungen im Ausland gestrandet seien, nach Hause geflogen werden könnten.



Um dies zu erleichtern, lockert der Flughafen Frankfurt am Main das Nachtflugverbot. In den kommenden Tagen sollen nach Angaben von Maas zunächst Reisende aus besonders betroffenen Gebieten ausgeflogen werden. Dazu zählen Marokko, Ägypten, die Dominikanische Republik, die Philippinen und die Malediven.

