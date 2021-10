Die indonesische Insel Bali empfängt ab sofort vollständig geimpfte Touristen aus insgesamt 19 Ländern.

Das teilte die Regierung mit. Zu den Staaten auf der Liste zählen unter anderem Indien, Japan, Neuseeland, Italien, Frankreich und Spanien. Deutschland gehört nicht dazu. Neben einem Impfpass brauchen die Reisenden einen negativen PCR-Test und eine Hotelreservierung. Zunächst müssen sich alle Gäste für fünf Tage in Quarantäne in ihrer gebuchten Unterkunft aufhalten.



Indonesien war lange eines der am schwersten von der Coronapandemie betroffenen Länder der Region.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.