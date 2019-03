Bundesentwicklungsminister Müller hat zum Start der Tourismusmesse ITB in Berlin mehr Einsatz der Branche für den Klimaschutz gefordert.

Acht Prozent der Klimagase entstünden schon heute durch Tourismus, sagte Müller. Die Branche sei einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige. Das habe Auswirkungen auf das Klima und berge Gefahren für die Naturschätze in den Urlaubsregionen. Die Tourismusbranche sowie Politik und Urlauber müssten entschlossen gegensteuern. Ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit sind Müller zufolge klimaneutrale Reiseangebote.



Zur Tourismusmesse in Berlin werden bis zum 10. März etwa 10.000 Aussteller aus rund 180 Ländern erwartet.