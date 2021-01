Bundesgesundheitsminister Spahn plant eine Veranstaltung, um einer möglichen Skepsis gegen die Corona-Impfung unter Pflegekräften entgegenzutreten.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, er wolle in zwei Wochen auf einem digitalen Treffen zwei bis drei Stunden lang Fragen des Pflegepersonals beantworten. Spahn betonte, er setze auf Argumente und Informationen. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, wie der bayerische Ministerpräsident Söder sie gestern ins Gespräch gebracht hatte, schloss er aus. Am Mittag will der Gesundheitsminister im Bundestag eine Regierungserklärung zum Start der Impfungen in Deutschland abgeben. Nach seiner Einschätzung wird es Anfang Februar noch nicht möglich sein, alle derzeit geltenden Corona-Beschränkungen aufzuheben.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.