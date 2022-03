Als Begründung gab der japanische Konzern Störungen der Lieferkette an. Gestern stoppte Mercedes-Benz seine Fertigung in Russland. Zuvor hatten bereits mehrere andere westliche Konzerne ihren Rückzug vom russischen Markt verkündet. Der Großhändler Metro will indes weiter in Russland aktiv bleiben. Man fühle sich auch für die mehr als 10.000 Mitarbeiter dort verantwortlich, sagte ein Unternehmenssprecher in Düsseldorf. Die Menschen stünden nicht persönlich in der Verantwortung für die Aggression der Regierung. In der Ukraine bleibe Metro ebenfalls aktiv, führte er aus. Man sei dort eine wichtige Quelle der Lebensmittelversorgung. Aktuell seien 21 von insgesamt 26 Märkten geöffnet.

Derweil stufte die Ratingagentur Moody's die Bonität Russlands wegen der erlassenen Sanktionen auf B3 herab. Die Sicherung von Zins und Tilgung wird demzufolge als gering eingestuft. Die Weltbank legte alle verbliebenen Projekte in Russland und in Belarus auf Eis.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.