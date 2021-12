Pierbattista Pizzaballa, der Lateinische Patriarch von Jerusalem. (JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

Durch die Gassen der Stadt im Westjordanland zogen Pfadfinder mit Trommeln und Blasinstrumenten. Sie empfingen auf diese Weise den Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Pizzaballa. Wegen der Corona-Pandemie hatte Israel seine Grenzen für Touristen geschlossen. Die Maßnahme betrifft auch die Palästinensergebiete, so dass an den Weihnachtesfeierlichkeiten nur wenige Menschen teilnehmen konnten.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Bätzing, sieht die Botschaft von Weihnachten durch Corona-Beschränkungen nicht geschmälert. Er sagte in der Christmette in der Kapelle des Limburger Bischofshauses, wieder sei Weihnachten, und wieder könnten die Menschen das Fest wegen der Pandemie nicht so gestalten, wie sie es gerne täten. Doch er sei sich sicher, dass dies Jesus nicht hindere, die Herzen zu erwärmen.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, sieht einen Bedarf für mehr Reden gegen Feindschaft und Abgrenzung. Im Heiligabend-Gottesdienst in Bielefeld sagte die Theologin, dies gelte über die Kirche hinaus auch für Parlamente und den Familientisch. Wörtlich sagte Kurschus, es gehe um Reden, in denen "wir uns gegenseitig an das erinnern, was wirklich zählt".

