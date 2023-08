Die Traditionsbrauerei Diebels mit Standort Issum in Nordrhein-Westfalen will Stellenabbauen und die Kapazität verringern. (imago images / Ralph Lueger)

Wie das Traditionsunternehmen mitteilte, wird die Restrukturierung rund die Hälfte der etwa 200 Mitarbeiter am Firmensitz im nordrhein-westfälischen Issum betreffen. Wie viele Stellen genau wegfallen, wurde nicht gesagt. Außerdem soll eine von zwei Abfüll-Linien der Brauerei außer Betrieb genommen werden. Das Unternehmen begründete die Maßnahmen mit dem schrumpfenden Absatz. - Diebels gehört zu der weltweit größten Brauereigruppe Anheuser-Busch InBev. Am Stammsitz in Issum wird neben Altbier auch Pils der Marke Beck's abgefüllt.

