Passionsspiele in Iztapalapa in Mexiko. (picture alliance / NurPhoto / Solrac Santiago)

Zehn Jahre zuvor waren wegen einer Cholera-Epidemie zahlreiche Menschen in Mexiko-Stadt ums Leben gekommen. Mit der Darstellung des Leidenswegs Jesu wollten die Überlebenden Gott dafür danken, dass er sie verschont hatte.

Mittlerweile ist der Umzug ein großes Spektakel. In diesem Jahr nahmen knapp 1,4 Millionen Menschen an den Feierlichkeiten der Karwoche im Stadtteil Iztapalapa teil. Die Passionsspiele wurden außerdem im Internet übertragen. Auch in anderen Orten im katholisch geprägten Lateinamerika erinnerten Menschen an das Leiden Christi.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2024 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.