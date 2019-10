Die geplante Übernahme des Beleuchtungsherstellers Osram ist vorerst gescheitert.

Der österreichische Sensorhersteller AMS hat das selbst gesetzte Ziel verfehlt, 62,5 Prozent der Firmenanteile unter seine Kontrolle zu bringen. Lediglich die Eigentümer von 51,6 Prozent der Anteile an dem Münchner Traditionsunternehmen nahmen die Offerte von 41 Euro je Aktie an.



Osram-Chef Berlien erklärte, das Unternehmen behalte seine Eigenständigkeit und gestalte seine Zukunft selbst. Man lade die AMS-Führung zu Gesprächen darüber ein, wie eine sinnvolle und für beide Unternehmen vorteilhafte Kooperation aussehen könnte. AMS hält derzeit knapp 20 Prozent an dem Leuchtmittelhersteller. Dieser musste seine Umsatzerwartungen in diesem Jahr stark nach unten korrigieren und macht Verluste.