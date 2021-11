Frauen demonstrieren für ihre Rechte in Istanbul am 25.11.2021. (ZEYNEP KURAY / AFP)

Es gab mindestens eine Verletzte, wie die die Zeitung Cumhuriyet meldet. Die Demonstrantinnen forderten, dass die Türkei der Istanbul-Konvention beitritt. Präsident Erdogan hatte im März verkündet, dass sein Land die Vereinbarung gegen Gewalt an Frauen aufkündigt.

Auch in Spanien beteiligten sich Tausende Menschen an Demonstrationen für mehr Frauenrechte. In Spanien war 2004 das erste europäische Gesetz zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt verabschiedet worden.

Anlass der Kundgebungen war der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der seit 40 Jahren am 25. November begangen wird.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.