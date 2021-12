Die Demonstration in Khartum. (Marwan Ali/AP/dpa)

In der Hauptstadt Khartum gelangten die Protestierenden bis auf wenige hundert Meter an den Präsidentenpalast heran. Sicherheitskräfte drängten sie unter dem Einsatz von Tränengas zurück. Die Brückenverbindungen in die Hauptstadt wurden gesperrt. Zudem blockierte das Militär erstmals seit dem Putsch im Oktober alle Telefonverbindungen, auch jene ins Ausland. Proteste wurden trotz einer landesweit geltenden Ausgangssperre auch aus anderen Städten gemeldet. Die Demonstranten verlangen die Wiedereinsetzung einer zivilen Regierung und die Rückkehr des Militärs in die Kasernen.

Die Armee hatte am 25. Oktober die damalige Übergangsregierung abgesetzt und den Ausnahmezustand verhängt. Bei den Protesten dagegen sind nach Angaben eines Ärzte-Komitees bislang mindestens 48 Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.