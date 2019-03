Der Niederländer Alfred Schreuder wird neuer Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Der 46-Jährige tritt am 1. Juli die Nachfolge von Julian Nagelsmann an, der zum RB Leipzig wechselt. Schreuder hatte bereits zwischen Oktober 2015 und Januar 2018 als Co-Trainer in Hoffenheim gearbeitet.