Die kanadische Regierung hat der Erweiterung der Ölpipeline Trans Mountain zugestimmt.

Premierminister Trudeau kündigte an, mit den Arbeiten solle im Sommer begonnen werden. Zur Begründung führte er unter anderem an, der Export von Erdöl nach Asien verringere die Abhängigkeit Kanadas vom US-Markt.



Die Pipeline Trans Mountain verläuft auf einer Länge von 1150 Kilometern von der Provinz Alberta in die westkanadische Küstenstadt Vancouver, von wo aus das Erdöl exportiert wird. Die Kapazität soll jetzt verdreifacht werden. Kritiker befürchten Schäden für Klima und Umwelt sowie negative Auswirkungen auf kanadische Ureinwohner. Der Streit um die Pipeline-Erweiterung beschäftigte auch die kanadische Justiz.