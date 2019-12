Die Pläne von Bundesfinanzminister Scholz für eine Steuer auf Finanzprodukte stoßen auf Widerstand.

Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Steiger, sagte, der Entwurf des SPD-Ministers laufe auf eine reine Aktiensteuer hinaus und schade der ohnehin schon nicht sehr ausgeprägten Aktionärskultur in Deutschland. Scholz bitte Bürger und die Wirtschaft für soziale Projekte wie die Grundrente zur Kasse, die dauerhaft die Haushalte belasteten.



Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Linnemann, kritisierte das Vorhaben als eine reine Aktien-Strafsteuer. Kleinsparern würde damit die Chance auf etwas Wohlstand genommen. Auch Österreich reagierte skeptisch auf die Pläne des Bundesfinanzministers.

Finanzierung der Grundrente

Scholz rechnet mit Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das Geld solle vorwiegend zur Finanzierung der Grundrente verwandt werden, teilte das Finanzministerium mit. Nach den Plänen des Ministers sollen Käufer von Aktien großer Unternehmen künftig eine Steuer von 0,2 Prozent des Geschäftswerts entrichten müssen. Dies gilt zunächst in zehn EU-Staaten. Die FDP kritiisierte, dass von der Finanztransaktionsteuer nur Kleinsparer betroffen seien, die für ihre Altersvorsorge oder ihre Kinder Geld anlegen wollten. Spekulanten blieben dagegen verschont.



Unser Wirtschaftsredakteur Klemens Kindermann sagte, der Gesetzentwurf von Scholz sei nicht der große Wurf. Es sei wenig ambitionierter Einstieg in eine Finanztransaktionssteuer - und im Grund eine reine Börsensteuer, wie es sie in Frankreich oder etwas anders in Italien bereits gebe.