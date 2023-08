Nächste US-Präsidentschaft

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link (FDP) (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Der FDP-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, es sei notwendig, ein Gegengewicht zu errichten, indem man etwa ein starkes Beziehungsnetz in die republikanische Partei hinein aufbaue. Es gehe darum, um "Trump herum" arbeiten zu können, denn dieser könne als Präsident nicht dauerhaft gegen einen republikanisch dominierten Senat oder ein republikanisch dominiertes Repräsentantenhaus regieren. Link fügte hinzu, Deutschland und Europa brauchten Ansprechpartner auch für den Fall, dass Trump Handelsbarrieren errichten, US-Militärbasen in Deutschland schließen oder gar aus der NATO austreten wolle. So spielten Drohgebärden bei Trump eine wichtige Rolle. Und die Erfahrung habe gezeigt, dass man diese ernst nehmen müsse.

Trump gilt derzeit als Favorit auf die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Allerdings wird sein Wahlkampf von bereits drei Anklagern wegen unterschiedlicher Vorwürfe belastet.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.