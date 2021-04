Der Vorsitzende der Atlantikbrücke, Gabriel, hat US-Präsident Biden nach 100 Tagen im Amt ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Biden lege in der internationalen Politik genauso ein Tempo vor wie in der Innenpolitik, sagte der frühere Bundesaußenminister im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der US-Präsident habe mit einem sehr starken Team begonnen und Leute mit viel Erfahrung berufen. Biden habe nun die Chance, sich der Versöhnung seines Landes zuzuwenden. Mit Blick auf die Außenpolitik betonte Gabriel, die Vereinigten Staaten stünden nicht mehr in dem Maße zur Verfügung wie in der Vergangenheit. Die Amerikaner dächten weniger europäisch und kümmerten sich viel stärker um den indo-pazifischen Raum. Dort liege mit China eine große strategische Herausforderung.

