Das war ein unwürdiges Schauspiel. Selbst John McCains Tod nahm Donald Trump noch als persönlichen Affront. Erst verweigerte er ihm eine offizielle Würdigung. Dann die Ehrenbezeugung der Halbmast-Beflaggung auf dem Dach des Weißen Hauses.



Aber auch John McCain trug diese Gegnerschaft - nein: die Feindschaft - zu diesem Präsidenten über den eigenen Tod hinaus. Er verweigerte Donald Trump die Teilnahme an sämtlichen Trauerfeierlichkeiten. Dass George W. Bush und Barack Obama – zwei Ex-Präsidenten und politische Kontrahenten von einst, denen er sich geschlagen geben musste – die Grabreden halten, mag als Zeichen des überparteilichen Brückenschlags gemeint gewesen sein. Bei Trump kommt es gewiss als Demütigung an.



Noch deutlicher hätte man die Gräben gar nicht dokumentieren können, die sich zwischen John McCain und Donald Trump auftaten. Das hatte persönliche Gründe: John McCain, der ehemalige Kriegsgefangene in Vietnam, der über fünfeinhalb Jahre von den Vietcong gefoltert wurde, hat Trump den Satz niemals verzeihen können, ihm seien Helden lieber, die sich nicht gefangen nehmen ließen. Die Gründe waren aber vor allem politischer Natur: John McCain, der kantige, eigenwillige, ja manchmal renitente Republikaner der alten Schule, verkörperte einen Politikertypus, der aus der Tiefe der amerikanischen Nachkriegsgeschichte schöpfte und für republikanische Prinzipientreue und Aufrichtigkeit stand. Damit war John McCain so etwas wie der personifizierte Anti-Trump.

Harte politische Auseinandersetzung, gepaart mit Respekt

Mit John McCain nimmt aber nicht nur ein maverick, ein Querkopf, Abschied. Es geht auch eine politische Kultur, die sich auf der einen Seite der harten politischen Auseinandersetzung verpflichtet fühlte, auf der anderen Seite dem Respekt vor dem politischen Gegner und dem Kompromiss über die Parteigrenzen hinweg.



Kein Wunder, dass sich McCain am Ende nicht nur mit Donald Trump überworfen, sondern auch von seiner eigenen Partei entfremdet hatte. In seiner letzten Rede im Kongress warnte er eindringlich vor dem "halbgaren und unechten America-first-Nationalismus" der Marke Trump, dem seine Parteifreunde längst erlegen waren. Für die letzte Konsequenz – den Republikanern den Rücken zu kehren – fehlte ihm am Ende die Kraft.



McCain hatte diese postdemokratische Entwicklung mit ihren populistischen Begleiterscheinungen kommen sehen, seit republikanische Präsidentschaftskandidaten Anfang der 1990er-Jahre zu dumpfen Parolen griffen. Er sah die Tea-Party-Bewegung aufsteigen, die er schließlich selbst beförderte. Im Jahr 2008 machte er als Präsidentschaftskandidat ausgerechnet Sarah Palin, die Gallionsfigur der Ultrarechten, zur Frontfrau an seiner Seite. Ein Fehler, den er sich nicht verzeihen konnte, wie er am Ende gestand.

Kein politisches Rezept, um Trump Paroli zu bieten

John McCain wusste, dass Donald Trump nicht Ursache, sondern Reflex eines kollektiven Stimmungsumschwungs war, der die Abstiegs- und Entfremdungsängste in der zunehmend auseinanderdriftenden US-Gesellschaft artikulierte und sich gegen das Establishment und die Eliten richtete. Was John McCain nicht mehr gefunden hat, war ein politisches Rezept, um diesem Phänomen und seinem Lautsprecher Trump Paroli zu bieten.



So konnte er sich auch nicht mehr der atemberaubenden Geschwindigkeit entgegenstemmen, mit der Donald Trump die USA verändert, seine Partei auf Kurs gebracht und die Spaltung seines Landes vorangetrieben hat. McCain konnte nichts dagegen ausrichten, dass Trump im Vorübergehen Verträge aufkündigte, die Weltordnung in Frage stellte und sein Land neu in der Welt verortete. Die seltsame Russland-Affinität des Präsidenten war McCain, der lange als strammer Kalter Krieger galt, im höchsten Maße verdächtig. Am Ende musste er resigniert feststellen, dass die Vereinigten Staaten ihren Verbündeten kein zuverlässiger Partner mehr sind. Und dass in der Welt Donald Trumps der eigene Vorteil und der Profit mehr zählen als Berechenbarkeit und Kontinuität.



Mit John McCain wird nicht nur das politische Mitte-Rechts-Spektrum der USA zu Grabe getragen. Sondern auch der traditionelle Flügel der Republikaner, der einst Garant für die Freiheitsrechte, für die westlichen Werte und den Fortbestand der transatlantischen Gemeinschaft war. Weil sich etliche Trump-kritische Weggefährten McCains nicht mehr aufstellen lassen, wird der Präsident künftig mit keinerlei innerparteilichen Widerständen im Kongress zu rechnen haben.



Für die Europäer muss diese Zäsur Anlass sein, um über die Konsequenzen nachzudenken. Außenminister Maas hat Recht, wenn er eine neue Partnerschaft mit den USA unter neuen Prämissen anmahnt. Es ist höchste Zeit, sich von den USA Donald Trumps unabhängiger zu machen.

Thilo Kößler - Dlf Korrespondent in Washington, USA (Marion Meakam)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington.