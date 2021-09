Die EU hält ungeachtet der jüngsten Irritationen an Plänen für einen Ausbau der transatlantischen Zusammenarbeit mit den USA fest.

EU-Vizekommissionspräsidentin Vestager kündigte am Abend an, in der kommenden Woche wie vorgesehen zu Spitzengesprächen nach Pittsburgh zu reisen. Bei strategischen Allianzen gehe es darum, gemeinsame Ansätze zu gestalten und auch Schwierigkeiten zu überwinden, sagte sie. Vor allem Frankreich hatte die Gespräche in Frage gestellt.



Hintergrund ist der neue Verteidigungspakt der USA mit Großbritannien und Australien, der ohne Absprache mit anderen Verbündeten vereinbart worden war. Der Pakt hat auch zur Folge, dass Frankreich ein 56 Milliarden Euro schweres U-Boot-Geschäft mit Australien verliert.



In Pittsburgh sind Gespräche zwischen der EU und den USA geplant, die erstmals im Rahmen eines neuen Handels- und Technologierats stattfinden. Ziel ist es, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen auf der Grundlage gemeinsamer Werte zu vertiefen.

