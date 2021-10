Mitarbeiter des Streamingdienstes Netflix und weitere Demonstrierende haben gegen eine als Transgender-feindlich kritisierte Show des US-Komikers Dave Chappelle protestiert.

Dutzende Menschen versammelten sich vor dem Netflix-Sitz in Los Angeles, nachdem Chappelles Äußerungen über Transgender in den vergangenen Tagen immer höhere Wellen geschlagen hatten. Der Protest entzündete sich an Chappelles Show "The Closer". Der afroamerikanische Komiker hatte sich darin über Transgender mokiert und unter anderem Trans-Frauen mit der als rassistisch verpönten Darstellungsmethode des Blackfacing verglichen. Er erklärte auch, für sexuelle Minderheiten habe es binnen weniger Jahre Verbesserungen gegeben, die schwarze Menschen in Jahrzehnten nicht erreicht hätten. Kritiker werfen Chappelle vor, damit auch möglicher Gewalt gegen Transgender Vorschub zu leisten.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.