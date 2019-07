Natürlich war das ein ganz klarer Punktsieg für Österreich. Aber was gab es dann da beim groß angekündigten Transitgipfel aus deutscher Sicht schon zu holen? Deutschland ist ja in einer ziemlich bescheidenen Verhandlungsposition. Blockabfertigungen für LKW und Fahrverbote auf den Landstraßen in der Nähe der Brennerautobahn:

Das sind notwendige Maßnahmen, die der Tiroler Landeshauptmann Platter da aus dem Hut gezaubert hat. Der Verkehr wird immer mehr, belastet die Menschen, die in der Nähe der Autobahn wohnen. Lärm und Abgase – von Naturschäden ganz schweigen.

Keine attraktiven Alternativen

Die deutsche Verkehrspolitik ist dafür mitverantwortlich und Verkehrsminister Scheuer erntet jetzt das, was seine Vorgänger Jahrzehnte lang gesät haben. Der Brenner ist ein Nadelöhr und die Strecke dorthin beginnt eben schon Deutschland, in Bayern.

Alternativen sind nicht wirklich attraktiv. Parmaschinken von Italien nach Deutschland, Schweinefleisch über die Alpen Richtung Süden, alles über den Brenner! Und dann fällt beim Transitgipfel dieser magische Satz: "Der Verkehr muss auf die Schiene."

Deutschland hinkt 15 bis 20 Jahre hinterher

Na, schon mal gehört? Was das angeht: Österreich und Italien wollen ab 2028 den sogenannten Brennerbasistunnel in Betrieb nehmen. Da fährt alles auf Schiene. Doch in Deutschland ist dafür wenig passiert, hier hinkt man 15 bis 20 Jahre hinterher.

Dabei müssten ja eigentlich hier die dafür notwendigen Bahnstrecken schon beginnen. Es geht um die sogenannten Zulaufstrecken. Aber der Protest dort, wo die Schiene gebaut werden soll, ist stark, offenbar zu stark für die Politik. Seit Jahren knickt sie davor ein. Die Schiene wird ignoriert.

Scheuer muss den Verkehr auf die Schiene bringen

Jetzt will Scheuer das angehen. Mit einem Zehn-Punkte-Plan. Hm. Solche Sachen gibt es schon seit Jahrzehnten. Willenserklärungen, Aktionspläne, Vorhaben und so weiter. Klar von Verkehrsminister Scheuer kann man nicht erwarten, dass er die Fehler seiner Vorgänger plötzlich korrigiert.

Blockabfertigungen und Fahrverbote, die werden jetzt erst einmal bleiben. Aber man spricht wieder in diesem Nachbarschaftsstreit. Das zeigt, welchen Schaden das deutsch-österreichische Verhältnis in den letzten Wochen genommen hat. Ob das besser wird, liegt jetzt an Verkehrsminister Scheuer. Er muss den Verkehr nun auch wirklich auf die Schiene bringen – auch gegen den Willen vor Ort.