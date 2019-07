Im Transitstreit zwischen Deutschland und Österreich kommen Vertreter beider Länder am Mittag in Berlin zu Beratungen zusammen. Während Bayern und Baden-Württemberg sich auf die Sommerferien vorbereiten, wird unter anderem um die Verkehrsregelung auf der Brennerroute verhandelt.

Bei dem Treffen von Bundesverkehrsminister Scheuer, seinem österreichischen Kollegen Reichhardt sowie Vertretern aus Tirol und Bayern dürfte auch der Vorschlag für eine sogenannte Korridormaut diskutiert werden. Diese sieht höhere Gebühren für Lkw auf der Strecke von München bis Verona vor. Tirol erhofft sich davon, das Verkehrsaufkommen auf der Brennerroute zu reduzieren. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte gestern erklärt, man werde diesen Vorschlag prüfen.



Die verkehrspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ludwig, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), man brauche eine Lösung für den Verkehr, die Alpen seien ein sensibler Lebensraum. Die Brennerroute ist die meistgenutzte Nord-Süd-Verbindung für Lkw in den Alpen.



Der Tiroler Landeshauptmann Platter will in jedem Fall an den Fahrverboten für Stau-Umfahrer und an Lkw-Blockabfertigungen festhalten. Über diese "Notmaßnahmen" werde er "auf keinen Fall" in Berlin diskutieren, sagte Platter der "Süddeutschen Zeitung". "Ich werde keinen Millimeter nachgeben, diese Maßnahmen sind unverrückbar."

Ferienbeginn im Süden

Mit Bayern und Baden-Württemberg starten an diesem Freitag die letzten beiden deutschen Bundesländer in die Sommerferien. Der ADAC rechnet mit dem staureichsten Wochenende des Sommers - nicht nur wegen Urlaubsreisenden in Richtung Süden, sondern auch wegen Rückkehrern nach Norddeutschland und Skandinavien: "Die Reiserouten werden zeitweise zum Dauerparkplatz."