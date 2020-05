Transitzone in Ungarn

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat die zwangsweise Unterbringung von Asylbewerbern in der ungarische Transitzone als "Haft" eingestuft. Wenn eine gerichtliche Prüfung ergebe, dass sie dort ohne gültigen Grund festgesetzt worden seien, müssten sie unverzüglich freigelassen werden, entschied der EuGH. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Asylbewerber dauerhaft in dem ungarischen Container-Lager Röszke untergebracht werden dürfen.

Die Bedingungen dort hätten einer Inhaftierung geglichen und somit gegen EU-Recht verstoßen, hieß es. Hintergrund ist der Fall von vier Asylbewerbern aus dem Iran und aus Afghanistan. Die ungarischen Behörden wiesen ihre Asylanträge mit der Begründung ab, sie seien über Serbien eingereist, wo ihnen weder Verfolgung noch ernsthafter Schaden drohe. Serbien lehnte es jedoch ab, die Menschen zurückzunehmen, woraufhin den Betroffenen ein Bereich in der Transitzone Röszke als Aufenthaltsort zugewiesen wurde.