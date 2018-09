In Liszts Oeuvre nehmen die Transkriptionen und Paraphrasen für Klavier einen großen Raum ein. Liszt überträgt die Werke dabei nicht unbedingt nur eins zu eins auf sein Instrument, sondern er verwandelt sie in virtuose Klanggemälde, in manchen Fällen versehen mit eigenen Deutungen. Bertrand Chamayou hat für sein Konzert bei den Schwetzinger Festspielen Transkriptionen von Werken verschiedener Komponisten zusammengestellt: Die Stücke basieren auf Werken von Richard Wagner, Robert Schumann und Frédéric Chopin.

Schwetzinger Festspiele 2018

Transkriptionen von Franz Liszt

Sechs polnische Lieder von Frédéric Chopin S 480

Frühlingsnacht S 568 und Liebeslied (Widmung) von Robert Schumann S 566

Feierlicher Marsch zum heiligen Gral, aus Richard Wagners "Parsifal" S 450

Isoldens Liebestod, aus Richard Wagners "Tristan und Isolde" S 447

12 Etudes d’exécution transcendante S 139 (Auswahl)

Bertrand Chamayou, Klavier

Aufnahme vom 30.4.2018, aus dem Mozartsaal, Schwetzingen