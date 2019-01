Die Organisation Transparency International beklagt weltweit fehlende Bemühungen im Kampf gegen Korruption.

Die Situation sei düster, teilte Transparency bei der Vorstellung des sogenannten Korruptionswahrnehmungsindexes in Berlin mit. Bei einem Wert von unter 50 Punkten gilt ein Land als korrupt. Die Organisation betonte, das treffe auf zwei Drittel der insgesamt 180 untersuchten Staaten zu. Schlusslichter seien Somalia, der Südsudan und Syrien. Zugenommen hätten Bestechlichkeit und Vetternwirtschaft unter anderem in der Türkei, in Chile und auch in Australien.



Deutschland erreiche 80 von insgesamt 100 möglichen Punkten und liege damit ebenso wie Großbritannien auf Platz elf. Am besten schneidet den Angaben zufolge Dänemark mit 88 Punkten ab, gefolgt von Neuseeland und Finnland.