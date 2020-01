Deutschland ist im internationalen Vergleich nach Einschätzung von Transparency International nach wie vor ein wenig korruptes Land.

Im Ranking der Organisation verbesserte sich die Bundesrepublik leicht vom elften auf den neunten Platz. Insgesamt wurden 180 Staaten danach eingestuft, wie stark Experten und die Bevölkerung Bestechlichkeit in Politik und Verwaltung wahrnehmen. Grundlage sind Experteninterviews, Umfragen und weitere Untersuchungen.



Am besten ist die Situation demnach in Dänemark und Neuseeland. Die größten Probleme bestehen der Studie zufolge in Syrien, dem Südsudan und Somalia.



Für die Bundesrepublik forderte der Vorsitzende von Transparency Deutschland, Bäumer, eine transparentere Parteienfinanzierung. Nötig seien klarere Regeln und abschreckende Sanktionen, um Verstößen vorzubeugen.