Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung hat erneut vor einer schleichenden Versorgungskrise in Deutschland gewarnt.

Vorstandssprecher Engelhardt sagte im Deutschlandfunk, es fehlten bereits rund 60.000 bis 80.000 Kraftfahrer; jährlich gingen 30.000 Fahrer in Rente, es würden aber nur 15.000 neu ausgebildet. Engelhardt nannte unter anderem die schlechte Bezahlung, die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie das schlechte Image der Branche als Gründe. Er wies darauf hin, dass der Personalmangel schon jetzt zur Folge habe, dass einige Logistikunternehmen bestimmte Aufträge nicht mehr annehmen könnten. Die leeren Supermarktregale zu Beginn der Corona-Krise seien nur ein erster Vorgeschmack darauf, was Deutschland in Zukunft drohen könnte.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.