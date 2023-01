Gedenken am Tatort an der K22 bei Kusel. (Harald Tittel / dpa)

Bundesinnenministerin Faeser rief dazu auf, Gewalt gegen Polizisten niemals hinzunehmen. Diejenigen, die uns schützten, verdienten selbst unseren Schutz, schrieb sie per Twitter. Eine Gedenkveranstaltung fand unter anderem an der Polizeihochschule in Hahn im Hunsrück statt.

Vor einem Jahr waren eine Polizeianwärterin und ein Polizeikommissar während einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle auf einer Kreisstraße erschossen worden. Das Landgericht Kaiserslautern verurteilte Ende November einen 39-Jährigen wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft. Er hatte mit den Schüssen verhindern wollen, dass seine gewerbsmäßige Wilderei bekannt wird.

