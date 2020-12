Der amerikanische Country-Sänger Charley Pride ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Das teilte seine Familie mit. Pride war einer der bekanntesten afroamerikanischen Vertreter des Genres. Er war zudem der erste Schwarze, der in die Country Music Hall of Fame aufgenommen wurde. Zu seinen bekanntesten Songs gehören unter anderem "Kiss An Angel Good Morning" und "Please Help Me I'm Falling".

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.