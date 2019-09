Der deutsche Designer Luigi Colani ist tot.

Er sei im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe gestorben, sagte seine Lebensgefährtin Yazhen Zhao der Deutschen Presse-Agentur. Colani wurde unter anderem durch aerodynamische Formen für Autos und Gebrauchsgegenstände bekannt. Er hatte Ehren- und Gastprofessuren an verschiedenen Universitäten inne, unter anderem in Schanghai und Peking. 2016 wurde er von der Deutschen Post mit einer Briefmarke gewürdigt, die einen von ihm entworfenen Schlaufenstuhl zeigt.