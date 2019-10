Die frühere Bundesgesundheitsministerin Anke Fuchs ist tot.

Die SPD-Politikerin starb gestern nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren in Wilhelmshaven. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf den Parteivorstand. Die Sozialdemokratin arbeitete von 1977 an als Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium. 1982 ernannte sie Bundeskanzler Schmidt zur Familien- und Gesundheitsministerin. Ihre Amtszeit währte jedoch nur wenige Monate bis zum Bruch der sozialliberalen Koalition.



Von 1998 bis 2002 war Fuchs Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, von 2003 bis 2010 stand sie an der Spitze der Friedrich-Ebert-Stiftung. Diese erinnerte an die Verdienste ihrer Ehrenvorsitzenden, die über Parteigrenzen hinweg hohe Anerkennung genossen habe.



Ein Gespräch mit Anke Fuchs aus dem Jahr 2009 können Sie hier lesen.