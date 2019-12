15 Jahre nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean wird heute an die etwa 220.000 Todesopfer erinnert. In mehreren asiatischen Ländern werden Mahnwachen, gemeinsame Gebete und Gedenkfeiern abgehalten. Die meterhohen Flutwellen hatten am 26.12.2004 zahlreiche Dörfer zerstört.

In Thailand rief der stellvertretende Innenminister Bunyamanee dazu auf, das Bewusstsein für die Gefahren eines Seebebens wachzuhalten. Der 26. Dezember wurde dort zum Nationalen Tag der Katastrophenvorsorge erklärt. In dem Ort Ban Nam Khem, in dem heute vor 15 Jahren besonders viele Menschen durch den Tsunami ums Leben kamen, soll am Abend eine Mahnwache stattfinden. Außerdem ist ein interreligiöser Gottesdienst für Muslime, Christen und Buddhisten geplant. Unter den Opfern waren damals auch zahlreiche Touristen.



In der indonesischen Provinz Aceh waren die Flutwellen mit bis zu 17 Metern besonders hoch. Sie rissen an den Küsten alles mit sich und machten Dörfer dem Erdboden gleich. Mehr als 125.000 Menschen starben. In der Stadt Banda Aceh erinnert heute Museum an die Katastrophe gibt. Dort werden tausende Menschen zu Gedenkfeiern erwartet. Auch in Sri Lanka und Indien sind Zeremonien geplant.