Kulturstaatsministerin Grütters hat den gestorbenen Film- und Theaterschauspieler Rolf Hoppe gewürdigt.

Mit ihm verliere die deutschsprachige Schauspielkunst einen markanten Charakterdarsteller und eines seiner großen Talente, heißt es in einer heute veröffentlichten Erklärung. Wie wenige habe Hoppe deutsch-deutsche Film- und Fernsehgeschichte geschrieben.



Nach Angaben seiner Familie ist er gestern im Alter von 87 Jahren in Dresden gestorben. Einem breiten Publikum bekannt wurde Hoppe unter anderem durch seine Rolle als König in dem Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und durch seine Darstellung des Hermann Göring in dem Spielfilm "Mephisto". Im Fernsehen war Hoppe unter anderem in mehreren "Tatorten" und in zahlreichen anderen Krimiserien zu sehen.