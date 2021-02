Der kanadische Schauspieler Christopher Plummer ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Plummer war mehr als 50 Jahre lang im Filmgeschäft tätig. Berühmt wurde er in den 1960-er Jahren an der Seite von Julie Andrews in "Meine Lieder - meine Träume". Weitere bekannte Filme mit Christopher Plummer sind "12 Monkeys", "Star Trek VI: Das unentdeckte Land" und zuletzt "Knives Out". 2012 erhielt er einen Oscar als bester Darsteller in einer Nebenrolle im Drama "Beginners".

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.