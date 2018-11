Der Film- und Theaterschauspieler Rolf Hoppe ist tot.

Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 87 Jahren in Dresden. International bekannt wurde Hoppe 1981 durch seine Darstellung des Hermann Göring in dem Spielfilm "Mephisto". Er übernahm unter anderem Rollen in den Filmen "Schtonk", "Alles auf Zucker!" sowie in der Ken-Follet-Verfilmung "Die Pfeiler der Macht". Im Fernsehen war Hoppe unter anderem in mehreren "Tatorten" und in zahlreichen anderen Krimiserien zu sehen.