Der Schauspieler Volker Spengler ist tot.

Er starb im Alter von 80 Jahren in Berlin. Berühmt wurde der gebürtige Bremer mit der Rolle als Transsexuelle Elvira Weishaupt in dem Film "In einem Jahr mit 13 Monden" von Rainer Werner Fassbinder. Spengler wirkte auch in weiteren Fassbinder-Filmen mit. In seiner jahrzehntelangen Bühnenkarriere arbeitete Spengler mit bekannten Theater-Regiesseuren wie Peter Palitzsch, Frank Castorf und René Pollesch zusammen.