Die Schauspielerin Billie Zöckler ist im Alter von 70 Jahren gestorben.

Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Zöckler hatte ihren Durchbruch mit der Rolle der Edda Pfaff als Sekretärin des Reporters Baby Schimmerlos in der Achtziger-Jahre-Serie "Kir Royal" von Helmut Dietl. In späteren Jahren wechselte Zöckler zwischen Rollen für Fernsehen und Film.



Geboren wurde Billie Zöckler 1949 in Celle. Nach ihrer Ausbildung am Prozessionstheater spielte sie unter anderem in Basel.