Er hatte frühzeitig vor dem Coronavirus gewarnt, doch die Behörden versuchten in mundtot zu machen. Jetzt ist der chinesische Arzt Li Wenliang selbst an der Lungenkrankheit gestorben. Sein früher Tod löst in China eine Welle der Anteilnahme aus - und gibt der Wut auf die Regierung neue Nahrung.

Sein Schicksal symbolisiert für viele die Folgen der Vertuschung und langsamen Reaktion der Behörden auf die Ausbreitung des Coronavirus. Der Mediziner Li Wenliang hatte bereits am 30. Dezember in einer Chatgruppe unter Hinweis auf mysteriöse Virusfällen vor einer Wiederkehr des Sars-Virus gewarnt, der vor 17 Jahren zu einer Pandemie mit 8000 Infizierten und 774 Toten geführt hatte. Später stellte sich der Erreger als das neue Coronavirus heraus.



Die Polizei in der Stadt Wuhan, wo das neuartige Virus zuerst auftrat, nahm den Arzt und sieben weitere Mediziner am 3. Januar wegen der "Verbreitung falscher Gerüchte" fest. Sie mussten unterschreiben, keine weiteren Informationen zu dem Thema zu veröffentlichen und wurden gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben, in dem sie zugaben, gegen das Gesetz verstoßen und "die soziale Ordnung ernsthaft gestört" zu haben. Über das Schicksal der sieben anderen Ärzte ist nichts bekannt.

Empörung und Frust

Li starb an diesem Freitag in den frühen Morgenstunden an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenerkrankung. Er habe sich beim Kampf gegen das Virus infiziert, teilte das Zentralkrankenhaus von Wuhan mit, in dem der 34-Jährige als Augenarzt arbeitete. Li sei "nach all den Anstrengungen, die wir unternommen haben, um ihn wiederzubeleben, gestorben. Wir trauern zutiefst um seinen Tod."



In den Reaktionen der Chinesen brechen sich die ganze Empörung und der Frust Bahn, die sich in den vergangenen Wochen über den Umgang der offiziellen Stellen mit der Situation aufgestaut haben. Für viele ist Li binnen Stunden zu einer Symbolfigur geworden, zu einem "Helden der Wahrheit", in dessen Tod sich die Unfähigkeit der Behörden kristallisiert.

"Gute Menschen leben nicht lange"

Die sozialen Medien in China wurden buchstäblich mit Beiträgen überflutet, die die immense Wut und Trauer zum Ausdruck bringen. Lis Tod wurde laut der britischen Zeitung "The Guardian" zum Topthema auf der chinesischen Microblogging-Seite Weibo - mit mehr als 1,5 Milliarden Aufrufen. Auch in den privaten Nachrichtengruppen des Dienstes WeChat hätten die Menschen Empörung und Trauer zum Ausdruck gebracht, und sogar in den Blogs staatlicher Medien seien der Tod des Mediziners betrauert und verkappte Kritik an den Behörden geäußert worden, berichtet die Zeitung weiter.



"Gute Menschen leben nicht lange, aber das Böse lebt tausend Jahre", zitiert der "Guardian" einen Post bei Weibo, der zudem mit einem Kerzen-Emoji versehen gewesen sei. Auch zahlreiche Bilder seien auf Weibo und in der Nachrichten-App WeChat allgegenwärtig - darunter ein letztes Foto von Li, wie er auf seinem Krankenhausbett liegt und eine Atemmaske trägt und ein Bild des demütigenden Warndokuments der Polizei, auf dem er den Satz "Ich verstehe" unterschreiben musste.

Kommentare gelöscht

In vielen Beiträgen werde auch auf Lis "Geständnis" Bezug genommen. Viele Menschen hätten Fotos von sich selbst mit chirurgischen Masken unter dem Schriftzug "Ich verstehe" eingestellt, um ihrer Solidarität mit dem verstorbenen Mediziner Ausdruck zu verleihen.



Die Zeitung "South China Morning Post" berichtet, in sozialen Medien seien Kommentare verärgerter User nach der Bekanntgabe von Lis Tod gelöscht worden - ebenso wie bereits zuvor Hashtags mit den Themen "Die Regierung von Wuhan schuldet Li Wenliang eine Entschuldigung" und "Wir wollen Redefreiheit".

Regierung schickt Untersuchungsteam

Die chinesische Regierung startete inzwischen eine Untersuchung. Die staatliche Aufsichtskommission entsandte ein Ermittlungsteam nach Wuhan. Dabei gehe es um die "Fragen des Volkes" zu den Vorfällen, wie es von offizieller Seite heißt.



Im Januar hatte bereits das oberste Gericht Chinas das Vorgehen der Polizei in Wuhan kritisiert. Die Polizei habe die ersten "Gerüchteverbreiter" bestraft, statt auf die Informationen zu reagieren, erklärte das Gericht. Die Ausbreitung des Erregers hätte demnach eingedämmt werden können, "wenn die Öffentlichkeit die 'Gerüchte' zu der Zeit geglaubt hätte". Einfluss auf das Verhalten der Polizei haben die Gerichte in China allerdings nicht.