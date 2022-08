"Das Boot"-Regisseur Wolfgang Petersen im Juli 2019 (Felix Hörhager/dpa)

Buhrow erklärte, mit Petersen gehe ein visionärer Erzähler und ganz Großer des deutschen Films. Für die ARD drehte er nach seinem Debüt „Blechschaden“ insgesamt sechs "Tatorte". Bundeskanzler Scholz schrieb auf Twitter, die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen sei zuende gegangen, doch seine Filme lebten weiter - und zwar weit über Deutschland hinaus.

"Danke, Wolfgang, für die vielen Tage und Stunden, die ich mit Dir verbringen durfte", schrieb Schauspieler Jürgen Prochnow. Die Schauspielerin Glenn Close erklärte, dass sie mit Petersen am Set der Dreharbeiten von "Air Force One" immer sehr viel gelacht habe. "In meiner Erinnerung war er ein Mann voller Lebensfreude, der das tat, was er am meisten liebte", erklärte der Hollywood-Star. Diane Lane, die unter Petersens Regie in "Der Sturm" mitwirkte, meinte, durch ihn sei sie zu einer besseren Schauspielerin geworden.

Wolfgang Petersen war im Alter von 81 Jahren in Los Angeles gestorben. In Deutschland hatte er zunächst zahlreiche Tatort-Krimis in Szene gesetzt, unter anderem "Reifezeugnis" mit Nastassja Kinski. Der Kinoerfolg "Das Boot" über die Besatzung eines deutschen U-Boots im Zweiten Weltkrieg ebnete ihm den Weg nach Hollywood.

Dort drehte Petersen Filme wie "Outbreak", "Air Force One" und "Der Sturm". Seit 1987 lebte der Regisseur mit seiner Frau in Los Angeles.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.