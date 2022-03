Der Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins ist im Alter von 50 Jahren gestorben. (Dan Deslover/RMV via ZUMA Press/)

Die britische Rocklegende Ozzy Osbourne würdigte ihn als "großartigen Menschen und erstaunlichen Musiker" und fügte hinzu: "Wir sehen uns auf der anderen Seite." Der in London geborene Musiker Billy Idol zeigte auf Twitter ein Hawkins-Bild und schrieb: "So tragisch. Ruhe in Frieden". Queen-Schlagzeuger Roger Taylor verglich Hawkins' Tod auf Instagram mit dem Verlust eines jüngeren Lieblingsbruders: "Er war ein freundlicher, brillanter Mann und ein inspirierender Mentor für meinen Sohn Rufus und der beste Freund, den man haben kann. Am Boden zerstört." Auch der ehemalige Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr sprach Hawkins' Familie und Bandkollegen sein Beileid aus.

Hawkins war während einer Foo-Fighters-Tournee tot in einem Hotel der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá gefunden worden, wie die Band um den Sänger und früheren Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl mitteilte. Die mehrfach Grammy-prämierte Rockband sollte dort beim Musikfestival Estereo Pìcnic auftreten. Man sei erschüttert vom tragischen und vorzeitigen Verlust Hawkins, erklärten die Bandkollegen.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.