Trauer um Queen Elizabeth II. vor dem Buckingham-Palast in London (AFP / DANIEL LEAL)

US-Präsident Biden erklärte, Elizabeth habe eine Ära geprägt. Australiens Premierminister Albanese betonte, mit dem Tod der Königin sei eine historische Regentschaft zu Ende gegangen. Der indische Premierminister Modi twitterte, die Königin habe Würde und Anstand im öffentlichen Leben verkörpert. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sprach von einem großen Verlust für das britische Volk. Der russische Präsident Putin erklärte, Königin Elisabeth sei eine geliebte und respektierte Autorität gewesen.

Bundespräsident Steinmeier würdigte Elisabeth in einem Kondolenzschreiben als prägende Kraft der Zeitgeschichte. UNO-Generalsekretär Guterres meinte, die britische Königin habe Sicherheit vermittelt in Jahrzehnten tiefgreifenden Wandels.

Flaggen auf halbmast, Tausende Menschen vor dem Buckingham-Palast

Die Queen war gestern im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Am Buckingham-Palast in London wurden die Flaggen auf halbmast gesetzt. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Gebäude, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Der neue König Charles der Dritte sprach von einem Moment größter Trauer. Premierministerin Truss erklärte, Großbritannien sei am Boden zerstört.

Die Vizepräsidentin des Europa-Parlaments, Barley, würdigte Elizabeth II. als außergewöhnliche Persönlichkeit mit sehr großen Verdiensten. Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk , die Queen sei der stabile Anker ihres Landes gewesen. Vom neuen Staatsoberhaupt, Charles III., erwartet die Sozialdemokratin, dass dieser ein politischerer König werde. Sie rechne vor allem mit dessen Engagement in den Bereichen Klimaschutz, Öko-Landwirtschaft und Menschenrechte.

Barley (SPD) erwartet, dass Charles III. "politischer" auftreten wird

Charles III. stehe jedoch vor einer großen Herausforderung, meinte Barley. Im Hinblick auf die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland müsse er nun beweisen, dass er sein Land zusammenhalten könne. Außerdem erwarte sie in den nächsten Jahren mehr Kritik am Königshaus als während der Regentschaft von Elisabeth der Zweiten.

London Eye im Dunkeln

Als Zeichen des Respekts für Elizabeth II. gingen am Riesenrad London Eye mit Sonnenuntergang die Lichter aus. Am Eiffelturm in Paris wurde die Beleuchtung ebenfalls ausgeschaltet. Das Empire State Building in New York wurde in lila und silber beleuchtet.

Elizabeth regierte 70 Jahre und damit länger als jedes andere Oberhaupt der britischen Monarchie.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.