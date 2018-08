Der Tod des früheren UNO-Generalsekretärs Kofi Annan hat weltweit Trauer ausgelöst.

Der heutige Amtsinhaber Guterres sagte, Annan sei eine treibende Kraft für das Gute gewesen. Er habe bei den Vereinten Nationen mit beispielloser Entschlossenheit in das neue Jahrtausend geführt und alles dafür getan, um die Werte der UNO-Charta mit Leben zu füllen. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechts, al-Hussein, nannte Annan einen Inbegriff des menschlichen Anstands und der Würde. Der ehemalige US-Präsident Obama hat die Verdienste des verstorbenen früheren UNO-Generalsekretärs und Friedensnobelpreisträgers Kofi Annan gewürdigt. Dieser sei ein Diplomat und Menschenfreund gewesen, der die Mission der Vereinten Nationen wie nur wenige andere verkörpert habe, hieß es in einer Erklärung Obamas. Annan habe nie aufgehört, nach einer besseren Welt zu streben. Der Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, Naidoo, erklärte, Annans Engagement und tatkraft für eine friedlichere und gerechtere Welt, sein lebenslanger Einsatz für Menschenrechte und die Würde, mit der er geführt habe, würden schmerzlich vermisst werden.



Bundespräsident Steinmeier würdigte den Verstorbenen als sanften, aber hartnäckigen Kämpfer für Frieden und Menschenrechte. Eine Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel betont unter anderem das Charisma des früheren UNO-Generalsekretärs. Annan habe die Vereinten Nationen geprägt wie kaum ein anderer - und sie selbst und viele andere inspiriert.



Vor seinem Amt als Generalsekretär war Annan bei den Vereinten Nationen unter anderem Chef der Abteilung für Friedenserhaltende Einsätze, DKPO. In diese Zeit fällt ein Ereignis, für das er Jahre später Bedauern ausdrückte: der Völkermord in Ruanda. Spannungen zwischen den Volksgruppen der Hutu und Tutsi führten im Jahr 1994 zum Tod von mehr als 800.000 Menschen. Annan stoppte einen vom damaligen Oberkommandierenden der Blauhelme geplanten Angriff auf ein Waffenlager, dass für den Massenmord genutzt werden sollte. Er verwies die Sache nicht an den UNO-Sicherheitsrat. Zehn Jahre später drückte er in einem Interview mit der britischen BBC sein Bedauern aus, ergänzt um die Aussage, die internationale Gemeinschaft habe versagt.



Auch die Aufarbeitung des Massakers an 8.000 Menschen im bosnischen Srebrenica fiel in seine Amtszeit. Annan ordnete zu beiden Tragödien Untersuchungsberichte an, beide äußerten deutliche Kritik am Vorgehen der Vereinten Nationen.

Der frühere UNO-Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger Kofi Annan war heute Mittag nach kurzer Krankheit in schweizerischen Bern im Alter von 80 Jahren gestorben.