Der Schauspieler Sidney Poitier (picture alliance / dpa)

Der frühere US-Präsident Obama schrieb auf Twitter, durch seine bahnbrechenden Rollen und sein einzigartiges Talent habe Poitier Würde und Anstand verkörpert. Er habe einer ganzen Generation von Schauspielern die Türen geöffnet. Ähnlich äußerten sich Kollegen wie Denzel Washington, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg und Oprah Winfrey.

Der Präsident der Bürgerrechtsgruppe National Urban League, Morial, erklärte, wenige Künstler hätten mehr zur Bürgerrechtsbewegung beigetragen als Poitier. Als Schauspieler habe er sich entschlossen, nicht durch die Ethnie definiert zu werden.

Poitier starb im Alter von 94 Jahren. 1964 hatte er als erster Afroamerikaner einen Oscar für seine Hauptrolle in "Lilien auf dem Felde" bekommen. Weitere bekannte Filme mit Poitier sind "Flucht in Ketten" und "In der Hitze der Nacht".

Diese Nachricht wurde am 08.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.