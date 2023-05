Der AFP-Journalist Arman Soldin starb in der Ostukraine bei einem russischen Raketenangriff. (AP / Aris Messinis)

Sein Tod sei eine grausame Erinnerung an die Risiken und Gefahren, denen die Journalisten, die über den Konflikt in der Ukraine berichten, täglich ausgesetzt seien, sagte AFP-Präsident Fabrice Fries. Soldin wurde von Kollegen als "mutig, kreativ und hartnäckig" beschrieben. Er war Teil eines fünfköpfigen Teams von AFP-Reportern, das ukrainische Soldaten an der Front begleitete. Gestern gerieten die Journalisten am Rande von Tschassiw Jar nahe der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut unter russischen Raketenbeschuss. Soldin wurde tödlich getroffen. Er habe sich noch auf den Boden geworfen, um sich zu schützen, berichtete ein Kollege. Der Rest des AFP-Teams konnte unverletzt entkommen.

Der französische Präsident Macron schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Mutig war Soldin seit den ersten Stunden des Konflikts an der Front, um die Fakten zu recherchieren, um uns zu informieren." Auch das ukrainische Verteidigungsministerium sprach Soldins Familie und den Kollegen sein "aufrichtiges Beileid" aus. "Er hat sein Leben dafür geopfert, der Welt die Wahrheit zu berichten."

Der Kreml drückte sein Bedauern über den Tod des AFP-Journalisten aus und forderte eine Untersuchung der Todesumstände.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.