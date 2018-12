Der Zeichner und Lyriker F.W. Bernstein ist tot.

Wie das Caricatura-Museum in Frankfurt am Main mitteilte, starb er im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit. Bernstein, der eigentlich Fritz Weigle hieß, war vor allem für seine Arbeit für die Satire-Magazine "Pardon" und "Titanic" bekannt. Von 1984 bis 1999 war er Professor für Karikatur und Bildgeschichte an der Hochschule der Künste Berlin.