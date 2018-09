Die früheren US-Präsidenten Bush und Obama haben den verstorbenen Senator McCain für seine politischen Verdienste gewürdigt.

Obama sagte in seiner Trauerrede in der Kathedrale von Washington, McCain habe den Senat und das Land besser gemacht. Ähnlich äußerte sich Bush. Unter den Trauergästen waren zahlreiche prominente Politiker, darunter Ex-Präsident Clinton und sein damaliger Vizepräsident Gore. Präsident Trump war nicht eingeladen, er weilte auf einem seiner Golfplätze. Unter hochrangigen Republikanern galt McCain als der schärfste Kritiker Trumps. Medienberichten zufolge hatte er sich gewünscht, dass Trump nicht an seiner Beerdigung teilnimmt.



McCain war vor einer Woche im Alter von 81 Jahren an einem Hirntumor gestorben.