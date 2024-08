Nach der Messerattacke auf dem Solinger Stadtfest haben Menschen in der Nähe des Tatorts Blumen niedergelegt. (Gianni Gattus / dpa / Gianni Gattus)

Dabei wird auch Bundespräsident Steinmeier eine Ansprache halten. Anschließend findet eine Kranzniederlegung am Fronhof statt - dem Ort der Messerattacke. Dort ist auch eine Schweigeminute vorgesehen.

An der Trauerfeier nehmen unter anderen Bundeskanzler Scholz sowie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst teil. Geplant sind zudem Gespräche mit Opfern, Angehörigen, Einsatzkräften sowie Bürgerinnen und Bürgern.

Am Freitag vergangener Woche hatte ein Attentäter bei einem Fest zum Solinger Stadtjubiläum drei Menschen getötet und acht verletzt. Mutmaßlicher Täter ist ein Syrer, der Anfang vergangenen Jahres als Asylbewerber nach Deutschland kam. Ihm wird unter anderem die Mitgliedschaft in der Terrorormiliz IS vorgeworfen.

